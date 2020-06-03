В Ростовской области почти 1,5 тысячи человек стали жертвами клещей

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:02:27+03:00

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В Ростовской области от укусов клещей пострадали 1 449 человек. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. Известно, что из них 646 пострадавших - это дети и подростки до 14 лет.

При этом, число укушенных насекомыми гораздо меньше, чем год назад. Тогда жертвами кровопийц стали 3,3 тысячи дончан.

Что касается этого года, то большинство заболевших живут в Ростове-на-Дону. Также в тройке лидеров этого своеобразного рейтинга Таганрог и Шахты.

Кроме того, трое жителей региона заболели Крымской геморрагической лихорадкой. Их диагноз подтвержден лабораторно. Болезнь обнаружена у жителей Красносулинского, Целинского и Октябрьского сельского районов.

В ведомстве напоминают, что если после укуса клеща поднялась температура, вы почувствовали недомогание, мышечные или суставные боли, то необходимо срочно обратиться к врачу!

ИСТОЧНИК KP.RU