Уважаемые выпускники, дорогие друзья!
Хочется сказать, что приемная кампания в Южном федеральном университете, как и во всех вузах страны, стартует вне зависимости от графика единого государственного экзамена в сроки, которые были утверждены ранее. Чтобы подать документы в университет в этом году, необязательно дожидаться результатов единого государственного экзамена и даты проведения ЕГЭ.
Прием документов в главный вуз Юга России начнется 20 июня в девять часов утра.
Для участия в конкурсе абитуриенту достаточно дистанционно направить необходимые документы: скан школьного аттестата или другого документа об образовании, а также паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Их можно загрузить через систему «Суперсервис цифровой трансформации процесса приема «Поступление в вуз онлайн». Еще один вариант - через личный кабинет поступающего на сайте нашего вуза.
Данные о результатах ЕГЭ университет добавит уже самостоятельно после того, как они появятся в Федеральной информационной системе. Дело в том, что синхронизация базы данных ЮФУ и ФИС осуществляется ежедневно, также каждый день будут обновляться и конкурсные списки на официальном сайте www.sfedu.ru и в системе «Суперсервис».
Даты окончания приема документов и предоставления согласия на зачисление будут объявлены сразу после утверждения графика единого госэкзамена. Важно помнить, что согласие на зачисление в этом году также подается дистанционно любым из перечисленных выше способов.
И, кстати, после получения документов имя абитуриента автоматически появится в конкурсных списках на сайте вуза.
Желаем, чтобы яркие воспоминания согревали ваши сердца, а будущее привлекало обширными возможностями. Верьте в себя, в свои силы и мечты. Пусть планы реализуются, на горизонте появятся победы и триумфы и сбудется все задуманное. Ни пуха ни пера! Ярких вам и грандиозных перспектив!
Все вопросы вы всегда можете задать по электронной почте zpk@sfedu.ru или по телефонам горячей линии: 8 (863) 2-370-370, 8-800-700-33-98.
Южный федеральный университет