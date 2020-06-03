2020-06-03T11:26:05+03:00
Общество

Уважаемые выпускники, дорогие друзья!

Последний звонок - это завершение важного жизненного этапа и начало нового, не менее увлекательного пути. Поздравляем вас с окончанием учебного года
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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Хочется сказать, что приемная кампания в Южном федеральном университете, как и во всех вузах страны, стартует вне зависимости от графика единого государственного экзамена в сроки, которые были утверждены ранее. Чтобы подать документы в университет в этом году, необязательно дожидаться результатов единого государственного экзамена и даты проведения ЕГЭ.

Прием документов в главный вуз Юга России начнется 20 июня в девять часов утра.

Для участия в конкурсе абитуриенту достаточно дистанционно направить необходимые документы: скан школьного аттестата или другого документа об образовании, а также паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Их можно загрузить через систему «Суперсервис цифровой трансформации процесса приема «Поступление в вуз онлайн». Еще один вариант - через личный кабинет поступающего на сайте нашего вуза.

Данные о результатах ЕГЭ университет добавит уже самостоятельно после того, как они появятся в Федеральной информационной системе. Дело в том, что синхронизация базы данных ЮФУ и ФИС осуществляется ежедневно, также каждый день будут обновляться и конкурсные списки на официальном сайте www.sfedu.ru и в системе «Суперсервис».

Даты окончания приема документов и предоставления согласия на зачисление будут объявлены сразу после утверждения графика единого госэкзамена. Важно помнить, что согласие на зачисление в этом году также подается дистанционно любым из перечисленных выше способов.

И, кстати, после получения документов имя абитуриента автоматически появится в конкурсных списках на сайте вуза.

Желаем, чтобы яркие воспоминания согревали ваши сердца, а будущее привлекало обширными возможностями. Верьте в себя, в свои силы и мечты. Пусть планы реализуются, на горизонте появятся победы и триумфы и сбудется все задуманное. Ни пуха ни пера! Ярких вам и грандиозных перспектив!

Все вопросы вы всегда можете задать по электронной почте zpk@sfedu.ru или по телефонам горячей линии: 8 (863) 2-370-370, 8-800-700-33-98.

Южный федеральный университет

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