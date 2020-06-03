2020-06-03T12:48:45+03:00
Общество

Выдачу ипотеки на треть увеличил ВТБ

Во многом этому способствует запущенная руководством страны ипотека с господдержкой
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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В мае этого года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей. Таким образом, банк увеличил продажи по сравнению с маем прошлого на 34,5%. Так, с начала года объем выдач ипотеки ВТБ достиг 311,4 млрд рублей, что на 23% превышает результат января-мая 2019-го. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%*.

- Ипотечный рынок восстанавливается от пандемии быстрее других сегментов потребительского кредитования, - комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - ВТБ не сокращал объем продаж по сравнению с прошлым годом даже в апреле, а уже в мае мы возобновили интенсивный рост бизнеса. Во многом этому способствует запущенная руководством страны ипотека с господдержкой – сегодня она занимает треть в общем объеме наших продаж.

По словам собеседника, режим самоизоляции, сохранявшийся во многих регионах в апреле-мае, ускорил вывод цифровых ипотечных продуктов на рынок.

- Весной мы провели полностью дистанционные ипотечные сделки – новым сервисом воспользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новороссийска, - подчеркнул Евгений Дячкин. - Этот проект будет и далее расширяться на нашу сеть, так как возможность купить квартиру, не выходя из дома, должна сохраняться у граждан и после снятия ограничительных мер.

Известно, что общее число заявок на ипотеку ВТБ в мае этого года на 29% превысило результаты апреля и достигло максимальных значений одного из самых высоких с точки зрения спроса месяцев прошлого года – октября. Объем продаж уже сопоставим с результатом февраля этого года (63 млрд рублей) и на 7% превышает апрельские показатели (58,3 млрд). Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март.

К слову, одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-мая клиенты банка провели по ней уже свыше 8,6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд рублей. В общем объеме выдач банка она занимает 29%. Сегодня каждая вторая ипотека с господдержкой в России выдается ВТБ.

*По данным ЦБ РФ за апрель 2020 г.

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