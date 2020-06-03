3 Июнь 2020 2020-06-03T12:54:13+03:00

Ведущий институт Юга России по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности

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Институт компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ) - одно из крупнейших научно-образовательных подразделений Южного федерального университета, ведущий институт Юга России по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Одной из особенностей обучения в ИКТИБ является проектная работа студентов с первых семестров обучения, которая учит взаимодействовать в команде и развивает предпринимательское мышление. Под руководством наставников студенты решают реальные практические задачи, предложенные подразделениями университета, региональными, федеральными и международными IT-компаниями. На базе проектного офиса ИКТИБ реализованы проекты цифровых сервисов и мобильных приложений, голосового помощника, системы «Умный дом», сервиса бронирования учебных аудиторий, биржи практик для обучающихся.

С учетом непростой эпидемиологической ситуации в стране и мире актуальным направлением исследований стали математические модели прогнозирования распространения коронавирусной инфекции и прохождения пика заболеваемости в донском регионе, которые разработал офис образовательных программ по машинному обучению и технологиям больших данных. Ученые ИКТИБ первыми в мире представили индекс самоизоляции университета - интегральный показатель, рассчитанный на основе данных о проходах через турникеты в учебные корпуса и общежития. ИКТИБ успешно справился с новыми вызовами, развернув инновационные пилотные площадки для организации удаленной работы и проведения всех учебных занятий дистанционно в режиме онлайн.

В проектную и научно-исследовательскую деятельность вовлечены все студенты, магистранты и аспиранты, обучающиеся по программам подготовки ИКТИБ. Это позволяет в рамках образовательного процесса приобрести бесценный опыт практической и организационной работы, стать востребованными и высокооплачиваемыми специалистами на современном рынке труда.

Мы будем рады видеть вас в числе студентов, молодых ученых и исследователей ИКТИБ!

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета: г. Таганрог, ул. Чехова, 2; +7(988)578-09-50 - ответственный за организацию набора; ictis.sfedu.ru