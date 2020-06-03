Штормовое предупреждение МЧС: На Ростовскую область идут ливень, град и ураган

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:21:36+03:00

Без особой необходимости в непогоду лучше не выходить. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Непогода семимильными шагами идет на Ростовскую область. Такой вывод можно сделать по сообщениям, которые стали приходить на мобильные телефоны жителей региона в виде смс-сообщений. Со ссылкой на синоптиков, ведомство сообщает - ожидается штормовое предупреждение. Оно может продлиться конца среды, 3 июня.

- Сохранится комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, сила которого временами будет составлять от 20 до 23 метров в секунду, - говорится в сообщении Главного Управления МЧС России по региону.

Именно поэтому жителей Дона очень просят не выходит на улицу без особой необходимости. Быть очень осторожными и внимательными особенно на дорогах. Кроме того, не стоит парковать автомобили под деревьями и плохо закрепленными вывесками и щитами.

ИСТОЧНИК KP.RU