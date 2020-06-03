В Ростове-на-Дону перенесли старт купального сезона из-за коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:28:05+03:00

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Ростовские пляжи в ближайшие дни не откроются. Как сообщили в горадминистрации, решение властей о переносе купального сезона связано с распространением коронавирусной инфекции, которое привело к самоизоляции,необходимости носить защитные маски и режиму повышенной готовности.

Сейчас подготовка пляжей в городе продолжается. Уже на трех муниципальных пляжах все необходимые работы практически завершены.

- Специалисты провели санитарную обработку, оснастили места отдыха кабинками для переодевания, навесами, урнами для мусора, пандусами для въезда на пляж людей с ограниченными возможностями здоровья, спасательными постами и медицинскими пунктами, - отметили в мэрии.

Людям запрещено посещать пляжи до особого распоряжения властей.

ИСТОЧНИК KP.RU