2020-06-03T18:28:05+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону перенесли старт купального сезона из-за коронавируса

Обстановка в городе не позволяет снять ограничения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пляжи закрыты до особого распоряжения. Фото: мэрия Ростова-на-ДонуПляжи закрыты до особого распоряжения. Фото: мэрия Ростова-на-Дону
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Ростовские пляжи в ближайшие дни не откроются. Как сообщили в горадминистрации, решение властей о переносе купального сезона связано с распространением коронавирусной инфекции, которое привело к самоизоляции,необходимости носить защитные маски и режиму повышенной готовности.

Сейчас подготовка пляжей в городе продолжается. Уже на трех муниципальных пляжах все необходимые работы практически завершены.

- Специалисты провели санитарную обработку, оснастили места отдыха кабинками для переодевания, навесами, урнами для мусора, пандусами для въезда на пляж людей с ограниченными возможностями здоровья, спасательными постами и медицинскими пунктами, - отметили в мэрии.

Людям запрещено посещать пляжи до особого распоряжения властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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