В Ростове-на-Дону перенесли старт купального сезона из-за коронавируса
Ростовские пляжи в ближайшие дни не откроются. Как сообщили в горадминистрации, решение властей о переносе купального сезона связано с распространением коронавирусной инфекции, которое привело к самоизоляции,необходимости носить защитные маски и режиму повышенной готовности.
Сейчас подготовка пляжей в городе продолжается. Уже на трех муниципальных пляжах все необходимые работы практически завершены.
- Специалисты провели санитарную обработку, оснастили места отдыха кабинками для переодевания, навесами, урнами для мусора, пандусами для въезда на пляж людей с ограниченными возможностями здоровья, спасательными постами и медицинскими пунктами, - отметили в мэрии.
Людям запрещено посещать пляжи до особого распоряжения властей.
ИСТОЧНИК KP.RU