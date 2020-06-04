2020-06-04T10:56:18+03:00
Общество

Певица Татьяна Котова показала, как должна выглядеть идеальная фигура

Красавица поделилась откровенными снимками [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Певица Татьяна Котова делает все возможное, чтобы держать себя в форме. Фото: Инстаграм Татьяны КотовойПевица Татьяна Котова делает все возможное, чтобы держать себя в форме. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой
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34-летняя Татьяна Котова не перестает удивлять поклонников откровенными снимками. Несмотря на свой возраст, блондинка находится в прекрасной форме, и ее фигуре могут позавидовать даже молодые модели. Секреты красоты "Мисс-Россия-2006" не скрывает. Все дело в том, что она регулярно тренируется, следит за питанием, ухаживает за собой, но самое главное - сохраняет позитивное настроение.

Совсем недавно красавица порадовала поклонников снимками с новой откровенной фотосессии. Певица выбрала черный наряд, который выгодно подчеркнул все достоинства ее форм.

Татьяна Котова находится в прекрасной форме. Фото: Инстаграм

Татьяна Котова находится в прекрасной форме. Фото: Инстаграм

Фотографии понравились поклонникам. Девушку закидали комплиментами и положительными отзывами.

- "Жизнь - несправедлива, кто-то рождается писаной красавицей","Вы очень красивы!". "Какая девушка красивая", "За такую фигуру можно и голодом походить и потренироваться больше нормы", "Татьяна вы с каждым годом становитесь все лучше и лучше", "Я не перестаю восхищаться вашими формами", - писали восхищенные фанаты.

Татьяна Котова частенько отвечает своим подписчикам в комментариях.

Певица вновь снялась в откровенной фотосессии. Фото: Инстаграм Татьяна Котова

Певица вновь снялась в откровенной фотосессии. Фото: Инстаграм Татьяна Котова

ИСТОЧНИК KP.RU

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