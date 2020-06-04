Яркий фотоконкурс для ростовчан

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:56:50+03:00

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На улице дождь и продолжается период самоизоляции? И поводов для улучшения настроения не так много? Давайте исправим ситуацию!

Присылайте на фотоконкурс интересные кадры и расскажите, как вы поднимаете себе настроение. Как вы гуляете с собакой, как вы играете в веселые игры с детьми или просто дурачитесь в кровати. А, может быть, у вас есть маски с забавными рисунками, ваш ребенок нарисовал абракадабру на стене или вы вместе изготовили интересную поделку?

Присылайте позитивные кадры к нам на конкурс!

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке.

Всем добра!