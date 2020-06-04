2020-06-04T11:00:29+03:00
Общество

Ничего святого!: Житель Ростовской области стащил дорогие иконы, но его поймали

Святыни висели в одном из дачных домиков
ГОШЕВ Игорь
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Редкие экземпляры можно встретить не только в музее.Редкие экземпляры можно встретить не только в музее.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области вор-эстет решил позариться на чужое. Инцидент произошел в Азовском районе. Там он заприметил дачный домик. Убедившись, что хозяев нет дома, сломал входной замок и вошел внутрь. В одной из комнат он увидел висящие на стене иконы. В итоге вместо денег и драгоценностей позарился на святыни.

Но кара его настигла быстро: полицейским удалось отыскать любителя антиквариата. Им оказался 60-летний житель того же района.

- Мужчина рассказал, что продал иконы в местную скупку, а вырученные деньги потратил, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Стоимость ущерба составила 200 тысяч рублей.

Теперь в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчину проверяют на причастность к похожим преступлениям. Тем более, что до этого он уже был судим за аналогичное. Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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