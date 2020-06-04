2020-06-04T11:06:50+03:00
Общество

Дорогие абитуриенты!

Окончание школы - один из самых волнующих моментов.
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Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ В.А. Кирик. Фото: ЮФУДиректор Академии психологии и педагогики ЮФУ В.А. Кирик. Фото: ЮФУ
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Перед вами открываются безграничные возможности. И я желаю, чтобы каждый с честью выдержал экзамены и нашел свой путь. Южный федеральный университет является крупнейшим научным и образовательным центром Юга России. И сейчас, когда вы находитесь в ситуации выбора университета и будущей профессии, важно сделать его правильно.

Наш вуз, с одной стороны, всегда поддерживает традиции существующих научных школ, с другой - привлекает ведущих преподавателей со всего мира.

Самым большим структурным подразделением университета является Академия психологии и педагогики ЮФУ. Наши выпускники получают необходимые компетенции для трудоустройства в глобальных и национальных компаниях и организациях. Речь идет не только об учреждениях образования, рекрутинговых департаментах, клинических и реабилитационных центрах. Многие работают в экспертных и аналитических подразделениях ООН, мировых и российских исследовательских центрах, вузах, лабораториях, психологических службах Министерства обороны России, МЧС и МВД РФ.

Обучение по направлениям подготовки 37.00.00 «Психологические науки» и 44.00.00 «Образование и педагогические науки» реализуется на нескольких уровнях образования - бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура. Студенты имеют доступ к самому современному учебному и научному материалу. Каждый может воспользоваться образовательными программами и научными лабораториями всех пяти образовательных профилей: во время учебы в ЮФУ можно выбирать различные курсы в рамках других направлений, что позволяет расширить свои карьерные перспективы.

А для абитуриентов существует программа «Кандидат в студенты ЮФУ», которая представляет из себя систему профориентационных мероприятий и активностей, доступных каждому школьнику Юга России.

Последние месяцы этого учебного года проходят в условиях самоизоляции. Однако, я уверен, такой режим вынужденных ограничений не помешает вам хорошо подготовиться к экзаменам. Желаю вам сделать правильный выбор и как можно лучше и эффективнее реализовать свой потенциал в жизни. В добрый путь!

Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ В.А. Кирик.

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