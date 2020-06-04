Прием в вуз в инновационном формате

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:09:55+03:00

В ЮФУ рассказали, как будут поступать абитуриенты в этом году

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На сегодняшний день одним из самых животрепещущих вопросов для выпускников, безусловно, является процедура поступления в высшие учебные заведения этим летом. Несмотря на непростую обстановку, прием в вузы состоится, правда, не в таком формате, к которому все привыкли. Но это вовсе не означает, что он сулит хлопоты. Напротив, многим покажется весьма комфортным. И, кстати, специалисты не исключают, что такой опыт при успешном его завершении может лечь в основу инновационного формата взаимодействия между вузом и поступающим.

Так, Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало приказ с изменениями в текущий порядок приема в вузы. Все взаимодействия с поступающими будут осуществляться с использованием дистанционных технологий. Такие изменения произошли и в части способов подачи документов, прохождения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и непосредственно самого процесса зачисления. Сроки начала и завершения приема документов, даты вступительных испытаний и зачисления также изменятся.

Известно, что подача заявлений на поступление и сопутствующих документов будет возможна как в электронной форме посредством электронной информационной системы университета (это официальный сайт вуза в Интернете, - прим. авт.), так и с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Также в электронном формате с использованием дистанционных технологий будут проходить и вступительные испытания, проводимые вузом состоятельно на направления подготовки по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Надо сказать, что Южный федеральный университет успешно осуществляет процедуру трансформации работы приемной комиссии в соответствии с нынешними реалиями.

ВАЖНО!

Со всей достоверной информацией можно ознакомиться на официальном сайте вуза. А по телефону горячей линии 8 (863) 237-03-70 специалисты всегда окажут квалифицированную консультацию.