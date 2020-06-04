Физический факультет ЮФУ

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:06:22+03:00

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Дорогие выпускники!

Приближается судьбоносный для вас этап жизни - окончание школы и поступление в вуз. На этом этапе для молодого человека очень важно сделать правильный выбор пути, найти свое призвание.

Для выпускников школ, которые думают о том, где продолжить свое образование, могу дать совет - выбирайте вуз с высокой академической репутацией.

Физический факультет Южного федерального университета безусловно соответствует этому критерию. Это один из крупнейших и старейших факультетов в Южном федеральном университете. Фундаментальное образование, полученное в его стенах, всегда востребовано, а диплом выпускника физфака ЮФУ высоко котируется в России и безоговорочно признается в любой стране мира.

Визитная карточка физфака - это научные исследования и разработки мирового уровня, а также научная работа студентов на кафедрах, в научно-исследовательских институтах РФ и за рубежом. Именно это определяет высокий уровень подготовки наших выпускников и их способность решать самые нетривиальные задачи в любой области.

В лабораториях физического факультета ЮФУ сегодня успешно развиваются многие направления современной фундаментальной и прикладной физики - от нанотехнологий до физики космоса , от радиофизики и инфокоммуникационных технологий до ядерной и технической физики.

Наши студенты получают фундаментальную подготовку по IT технологиям.

В структуру факультета входят 9 кафедр, базовые кафедры в ФГУП «Ростовский на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи», в ВНИИ «Градиент», ЮНЦ РАН, в Специальной астрофизической обсерватории РАН, три совместных лаборатории с институтами РАН.

Выпускники физического факультета чрезвычайно востребованы в различных научно-исследовательских центрах, университетах, институтах РАН, высокотехнологичных предприятиях и НИИ оборонно-промышленного комплекса, IT компаниях.

Хочу пожелать, чтобы вы осуществили свою мечту, поступили в выбранный вуз и создали надежный фундамент для всей своей дальнейшей жизни.

Ставьте перед собой достойную цель и уверенно двигайтесь к ней!

Декан Михаил Борисович Мануилов. Фото: Физический факультет ЮФУ.

КОНКРЕТНО

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