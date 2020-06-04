2020-06-04T13:44:33+03:00
Общество

В Таганроге грабитель напал на женщину прямо в подъезде

Добычей злоумышленника стала золотая цепочка
ГОШЕВ Игорь
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Обычный подъезд многоэтажки стал местом преступления.Обычный подъезд многоэтажки стал местом преступления.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию города Таганрога позвонила взволнованная женщина, которая в слезах рассказала, что стала жертвой грабителя. Как выяснилось позже, злоумышленник напал на нее прямо в подъезде. Незнакомый мужчина зашел вместе с ней внутрь, сорвал золотую цепочку и сбежал.

Женщина оценила стоимость ювелирного изделия в 25 тысяч рублей. Оперативникам по горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний житель соседнего Ростова-на-Дону. Он уже был судим за кражу.

Украшение на этот раз он сдал в один из донских ломбардов, а деньги успел потратить до того, как перед ним появились полицейские. В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под стражей. Не исключено, что совсем скоро он отправится в места не столь отдаленные не на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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