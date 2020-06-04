Ростовская область оказалась на шестом месте в России по количеству больных коронавируосом

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:34:08+03:00

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Ростовские медики фиксируют все большее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на Дону. В регионе зарегистрировали уже более 5,5 тысяч больных COVID-19. За минувшие сутки Ростовская область поднялась на одну позицию вверх в общероссийском рейтинге.

Больше всего больных коронавирусом по-прежнему в Москве и Московской области - 189 тысяч 214 и 41 тысяча 958 человек. На третьем месте все еще держится Санкт-Петербург, где болеют 17 тысяч 444 человека. Четвертое место заняла Нижегородская область - 11 тысяч 169 человек заражены смертельно опасным вирусом, а на пятом оказалась Свердловская область - там на тысячу больше заболевших, чем на Дону.

Специалисты рекомендуют людям продолжать соблюдать все рекомендации специалистов и не отказываться от ношения медицинских масок в общественных местах, а также перчаток и мытья рук с мылом. Эти простые меры помогают не допускать роста числа заражений.

ИСТОЧНИК KP.RU