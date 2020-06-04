Культурные ценности XIX века в Испанию и Америку отправил житель Ростова-на-Дону

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:38:25+03:00

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В Ростовской области на карандаш сотрудников Южной оперативной таможни попал житель донской столицы, которого заподозрили в том, что он организовал контрабандный канал. С его помощью житель донской столицы поставлял за границу культурные ценности из России. Оказалось, что незаконным промыслом занимался 53-летний мужчина.

Известно, что от по почте отправил старинные вещи в США и Испанию. На благодаря силовикам, они не были выпущены за пределы нашей страны. Речь шла о сосудах. Один из них сосуд для омовения рук, другой - в стилистике торевтики мамлюкских династий, который предположительно был изготовлен в XIX веке. Экспертиза подтвердила их важность, а также специалист назвал стоимость - 300 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что в отношении ростовчанина возбудили сразу два уголовных дела. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU