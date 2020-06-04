Приемная кампания в ДГТУ стартует с 10 июня

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:15:00+03:00

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В Донском государственном техническом университете Ростова-на-Дону приемная кампания стартует уже с 10 июня. В этом году абитуриенты могут подать документы, не дожидаясь результатов ЕГЭ. А итоги единого госэкзамена приемная комиссия опорного вуза обязуется проверить самостоятельно в системе ФИС ГИА, включив выпускника в ранжированные списки для зачисления.

- Наш вуз готов провести предстоящую приемную кампанию онлайн, - заверил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Практика электронного приема документов реализуется в вузе уже около шести лет. Поэтому все механизмы давно отработаны. Университет обладает всеми необходимыми техническими средствами, в том числе чтобы обеспечить защиту персональных данных поступающих.

Так, документы будут приниматься в электронной форме через информационную систему ДГТУ reg.donstu.ru. С 10 июня начнется прием на коммерческую, а с 17 июня - на бюджетную форму обучения. С 1 июля он откроется на направления подготовки магистратуры. Кроме того, в вузе есть несколько направлений подготовки, для поступления на которые требуется творческий конкурс (рисунок, графика, живопись), сдача нормативов или собеседование. Расписание очных испытаний появится на сайте ДГТУ до 15 июля.

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции мы подготовим несколько аудиторий и составим расписание экзаменов таким образом, чтобы абитуриенты минимально пересекались друг с другом, - рассказал Бесарион Чохоевич.

Прием документов на бюджет продлится до 17 августа. Зачисление в вуз будет проходить во второй половине августа.

Известно, что для абитуриентов, поступающих в ДГТУ, выделено свыше пяти тысяч (!) бюджетных мест на различные направления подготовки. Также планируется, что около тысячи дополнительных бюджетных мест выделит Министерство науки и высшего образования России.

ВАЖНО!

Подробная информация о приемной кампании размещена на сайте ДГТУ в разделе «Абитуриентам».

ИСТОЧНИК KP.RU