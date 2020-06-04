2020-06-04T14:56:39+03:00
Общество

"Зачем мы сдавали на ремонт школы!": Снос старейшего ростовского лицея попал на видео

Власти признали здание аварийным [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Во время ВОВ в школе располагался военный госпитальВо время ВОВ в школе располагался военный госпиталь
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Жители Ростова-на-Дону сняли на видео снос здания школы-гиганта Сельмашстроя – лицея № 20, который расположен в Первомайском районе города. Власти приняли решение о его сносе из-за аварийных конструкций, отремонтировать которые было невозможно.

Долгие месяцы люди боролись за сохранение школы, писали петиции и обращения в горадминистрацию.

Снос школы попал на видео.

- В связи с тем, что здание лицея не включено в перечень объектов культурного наследия, а также неудовлетворительного состояния конструкций, сохранение первоначального облика здание не представлялось возможным, - отметили в ростовской мэрии.

Красивейшее историческое здание, построенное еще в 1933 году, разрушили экскаватором. Эта школа пережила бомбёжки во время Великой Отечественной войны. В те годы в здании находился госпиталь, а после в помещениях пришлось провести ремонт и перепланировку.

Люди оказались недовольны произошедшем и стали писать гневные комментарии в социальных сетях: "Это просто ужасно", "Уходит целая эпоха", "Очень красивое здание, оно украшало Сельмаш", "Зачем мы сдавали на ремонт школы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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