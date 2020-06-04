"Зачем мы сдавали на ремонт школы!": Снос старейшего ростовского лицея попал на видео
Жители Ростова-на-Дону сняли на видео снос здания школы-гиганта Сельмашстроя – лицея № 20, который расположен в Первомайском районе города. Власти приняли решение о его сносе из-за аварийных конструкций, отремонтировать которые было невозможно.
Долгие месяцы люди боролись за сохранение школы, писали петиции и обращения в горадминистрацию.
Снос школы попал на видео.
- В связи с тем, что здание лицея не включено в перечень объектов культурного наследия, а также неудовлетворительного состояния конструкций, сохранение первоначального облика здание не представлялось возможным, - отметили в ростовской мэрии.
Красивейшее историческое здание, построенное еще в 1933 году, разрушили экскаватором. Эта школа пережила бомбёжки во время Великой Отечественной войны. В те годы в здании находился госпиталь, а после в помещениях пришлось провести ремонт и перепланировку.
Люди оказались недовольны произошедшем и стали писать гневные комментарии в социальных сетях: "Это просто ужасно", "Уходит целая эпоха", "Очень красивое здание, оно украшало Сельмаш", "Зачем мы сдавали на ремонт школы".
ИСТОЧНИК KP.RU