"Зачем мы сдавали на ремонт школы!": Снос старейшего ростовского лицея попал на видео

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:56:39+03:00

Во время ВОВ в школе располагался военный госпиталь

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Жители Ростова-на-Дону сняли на видео снос здания школы-гиганта Сельмашстроя – лицея № 20, который расположен в Первомайском районе города. Власти приняли решение о его сносе из-за аварийных конструкций, отремонтировать которые было невозможно.

Долгие месяцы люди боролись за сохранение школы, писали петиции и обращения в горадминистрацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/783102" frameborder="0"></iframe> Снос школы попал на видео.

- В связи с тем, что здание лицея не включено в перечень объектов культурного наследия, а также неудовлетворительного состояния конструкций, сохранение первоначального облика здание не представлялось возможным, - отметили в ростовской мэрии.

Красивейшее историческое здание, построенное еще в 1933 году, разрушили экскаватором. Эта школа пережила бомбёжки во время Великой Отечественной войны. В те годы в здании находился госпиталь, а после в помещениях пришлось провести ремонт и перепланировку.

Люди оказались недовольны произошедшем и стали писать гневные комментарии в социальных сетях: "Это просто ужасно", "Уходит целая эпоха", "Очень красивое здание, оно украшало Сельмаш", "Зачем мы сдавали на ремонт школы".

ИСТОЧНИК KP.RU