2020-06-04T16:03:20+03:00
Общество

Ремонт ванной комнаты: как сделать все правильно и качественно

Полезные советы для тех, кто делает ремонт
Наталья ВЕСНИНА
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Ремонт ванной комнаты. Фото: "Мир ванн"Ремонт ванной комнаты. Фото: "Мир ванн"
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Хороший ремонт в ванной комнате – задача очень серьезная, нужно правильно выбрать и подключить сантехнику, сделать разводку инженерных сетей, положить качественную плитку. И все же ванная комната – это не только функционал. Она также должна быть красивой и уютной, должна гармонично вписываться в интерьер всей квартиры.

Главный тренд 2020 – естественность и натуральность, функциональность и экологичность решений. Популярна отделка под мрамор, дерево, камень, бетон, металл, различные сочетания этих материалов. Дизайнеры делают ставку на натуральную палитру, сохраняется мода на «современные джунгли» в интерьере ванной комнаты.

Для создания модного дизайна можно подобрать множество решений. Например, белый цвет может стать стильным фоном для трендовых композиций в зеленой или синей гамме. Из ванной комнаты можно также сделать и настоящий мини-Spa в ультрамодном дизайне.

Подробнее о выборе ванны, подвесной сантехники, душевых уголков и смесителей, их преимуществах и особенностях читайте в материале «Делайте ремонт с умом».

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