2020-06-04T16:24:13+03:00
Общество

Жених-неудачник похитил букет цветов у памятника героям войны в Ростове

Парень огляделся по сторонам и забрал букет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Цветочного воришку заняли в момент кражи. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Цветочного воришку заняли в момент кражи. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Необычное видео обсуждают жители донской столицы в социальных сетях. Парень подошел к памятнику с букетом цветов, огляделся по сторонам, а затем забирл цветы у подножия мемориала и ушел.

Инцидент произошел в Западном жилом массиве Ростова у Аллеи Роз. Неравнодушные горожане стали выдвигать версии произошедшего. Так, одни посчитали, что молодой горожанин просто спешил на свидание с несколькими девушками. Ростовчанин решил не тратиться на второй букет, поэтому просто взял его у памятника. Другие пользователи подумали, что все это больше похожи на происки "цветочной мафии". В надежде больше заработать сотрудники киосков просто ходят и собирают цветы с памятников, а потом продают их людям.

Парень довольный ушел с двумя букетами. Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Парень довольный ушел с двумя букетами. Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Впрочем, большинство людей решили, что забирать цветы, которые люди принесли в память о жертвах ВОВ - безнравственно. Поступок жестко раскритиковали в сети: "У человека должны быть ценности. Если их нет, то это уже животное", "Денег нету, теперь пошел он своей бабе дарить", "Повезло с женихом же кому-то", "Когда денег нет на подарок девушке, а очень хочется рисануться в ее глазах! Негодяй! Жизнь начинает с подлянок", "Довели людей,обобрали, что не на что девушке цветы купить...охх бедолага парень".

ИСТОЧНИК KP.RU

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