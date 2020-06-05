Ростовчанка заплатила 80 тысяч рублей, но кухонную мебель не получила

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:24:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчанка решила обновить мебель на своей кухне и принялась изучать предложения. Одно из таких - по изготовлению шкафов - она нашла в Интернете. После этого дама созвонилась с мастером.

Тот приехал к ней домой, составил договор и попросил предоплату. В итоге женщина заплатила работнику 80 тысяч рублей и принялась ждать, когда тот объявится. Но после оговоренного времени мужчина так и не вышел на связь, а его телефон был отключен. Тогда ростовчанка отправилась в ближайший отдел полиции.

Как сообщили в донском главке, подозреваемого 36-летнего мужчину удалось задержать практически сразу. Он не стал отпираться, тем более что задаток уже успел потратить. Стражи порядка выяснили, что фирмы, именем которой прикрывался злоумышленник, вообще не существует.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU