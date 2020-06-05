2020-06-05T13:24:04+03:00
Общество

Ростовчанка заплатила 80 тысяч рублей, но кухонную мебель не получила

Объявление горе-мастера женщина нашла в Интернете
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Кухня так и осталась в мечтах ростовчанки.Кухня так и осталась в мечтах ростовчанки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ростовчанка решила обновить мебель на своей кухне и принялась изучать предложения. Одно из таких - по изготовлению шкафов - она нашла в Интернете. После этого дама созвонилась с мастером.

Тот приехал к ней домой, составил договор и попросил предоплату. В итоге женщина заплатила работнику 80 тысяч рублей и принялась ждать, когда тот объявится. Но после оговоренного времени мужчина так и не вышел на связь, а его телефон был отключен. Тогда ростовчанка отправилась в ближайший отдел полиции.

Как сообщили в донском главке, подозреваемого 36-летнего мужчину удалось задержать практически сразу. Он не стал отпираться, тем более что задаток уже успел потратить. Стражи порядка выяснили, что фирмы, именем которой прикрывался злоумышленник, вообще не существует.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор ГК «Чистый город» ответил на вопросы депутатов по строительству Мясниковского МЭОК
Колледжи Ростова: на кого пойти учиться и что нужно для поступления
Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6-7 июня 2020: сюрпризов не будет
В больнице в Ростовской области вахтовики устроили бунт и голодовку
В Таганроге преподавателя вуза осудили за взятку в 90 тысяч рублей
В Таганроге автоледи на иномарке сбила семилетнего ребенка
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Телефонный мошенник оформил на ростовчанку полумиллионный кредит
Региональный научно-технологический центр «Долина Дона» откроется в ДГТУ
У страха глаза велики: ростовчанка отдала мошенникам 250 тысяч рублей
Ростовской области заболевшим коронавирусом медработникам выплатили почти по 70 тысяч рублей
Две «болгарки» и четыре аккумулятора: В Новочеркасске обчистили одно из предприятий
В Новочеркасске мужчина угнал «семерку»
Ростовчанка заплатила 80 тысяч рублей, но кухонную мебель не получила
Мертвых дельфинов выбросило на берег Таганрогского залива
В преддверии дня рождения Пушкина ростовские актеры прочитали поэму "Руслан и Людмила"
В Ростовской области ужесточили требования к закрытым медицинским и социальным учреждениям