В Новочеркасске мужчина угнал «семерку»

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:31:32+03:00

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В один из отделов полиции города Новочеркасска обратился местный житель, который сообщил - он стал жертвой преступления. Выяснилось, что у него пропала машина, которая была припаркована у дома. Еще вечером «семерка» была на месте, а утром ее уже там не было. Как добавили в донском главке, стражам порядка удалось отыскать 24-летнего местного жителя. Оказалось, что это знакомый хозяина машины.

- Ночью парень решил взять чужой автомобиль, чтобы прокатиться по окрестностям города, - добавили в ведомстве. - Но в баке оказалось мало бензина, из-за чего горе-водитель не смог уехать далеко от места угона и бросил автомобиль.

Теперь мужчину будут судить. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU