Две «болгарки» и четыре аккумулятора: В Новочеркасске обчистили одно из предприятий

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:42:17+03:00

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В городе Новочеркасске неизвестные обчистили одно из местных предприятия. Оказалось, что когда утром его сотрудники пришли на работу, то и обнаружили пропажу.

Как выяснилось, злоумышленники утащили две «болгарки», четыре аккумулятора и одну виброплиту. В итоге причиненный ущерб хозяева имущества оценили в 100 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, в совершении этого преступления подозревают двох мужчин, один из которых - ростовчанин, другой - житель соседнего города Аксая.

- Ночью злоумышленники проникли на чужую территорию, повредили замок слесарного помещения и похитили оттуда электротехнику, - рассказали подробности в ведомстве.

В отношении мужчин, возраст которых - 23 и 24 года, возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда они будут дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU