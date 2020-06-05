2020-06-05T13:42:17+03:00
Общество

Две «болгарки» и четыре аккумулятора: В Новочеркасске обчистили одно из предприятий

Ущерб хозяева имущества оценили в 100 тысяч рублей
ГОШЕВ Игорь
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О краже сразу же стало известно полицейским.О краже сразу же стало известно полицейским.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городе Новочеркасске неизвестные обчистили одно из местных предприятия. Оказалось, что когда утром его сотрудники пришли на работу, то и обнаружили пропажу.

Как выяснилось, злоумышленники утащили две «болгарки», четыре аккумулятора и одну виброплиту. В итоге причиненный ущерб хозяева имущества оценили в 100 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, в совершении этого преступления подозревают двох мужчин, один из которых - ростовчанин, другой - житель соседнего города Аксая.

- Ночью злоумышленники проникли на чужую территорию, повредили замок слесарного помещения и похитили оттуда электротехнику, - рассказали подробности в ведомстве.

В отношении мужчин, возраст которых - 23 и 24 года, возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда они будут дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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