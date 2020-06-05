2020-06-05T15:05:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростовской области заболевшим коронавирусом медработникам выплатили почти по 70 тысяч рублей

Опасным вирусом заболели более 40 медиков
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Все выздоровевшие медики получают деньги. Фото: Архив КПВсе выздоровевшие медики получают деньги. Фото: Архив КП
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В пятницу, 5 июня, руководитель Ростовского регионального фонда социального страхования Татьяна Рагель во время совещания по вопросам поддержки граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции рассказала о выплатах заболевшим COVID-19 медикам.

Сейчас по каждому случаю региональное отделение фонда организует расследования по поводу причинения вреда здоровью. После поступления информации сотруднику медикам назначаются выплаты. Заболевший врач может самостоятельно заполнить анкету на сайте фонда, а также подать заявление на выплату.

- Нам известно о 213 случаях заболевания медицинских сотрудников. Поддержка обеспечена уже 41 человеку, - сообщила руководитель Ростовского регионального фонда социального страхования.

По ее словам, каждый заболевший получает по 68 тысяч рублей.

Стоит отметить, что донские медики смогли вылечить от новой коронавирусной инфекции уже 2157 человек. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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