У страха глаза велики: ростовчанка отдала мошенникам 250 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:55:15+03:00

Женщина хотела обезопасить свои деньги, на этом и попалась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Ростовчанка лишилась 250 тысяч рублей после того, как побеспокоилась о своих деньгах. Инцидент случился в Октябрьском районе донской столицы, в полицейский отдел которого женщина и пришла писать заявление.

- Ростовчанка пояснила, что ей позвонил человек, который представился сотрудником одного из банков и сообщил заявительнице, что по ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции, - рассказали в главном Управлении МВД России по региону. - Чтобы их остановить, потерпевшей необходимо продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения. В итоге как только женщина совершила ряд предложенных действий, с ее банковского счета списались все денежные средства – около 250 тысяч рублей.

Известно, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU