У страха глаза велики: ростовчанка отдала мошенникам 250 тысяч рублей
Ростовчанка лишилась 250 тысяч рублей после того, как побеспокоилась о своих деньгах. Инцидент случился в Октябрьском районе донской столицы, в полицейский отдел которого женщина и пришла писать заявление.
- Ростовчанка пояснила, что ей позвонил человек, который представился сотрудником одного из банков и сообщил заявительнице, что по ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции, - рассказали в главном Управлении МВД России по региону. - Чтобы их остановить, потерпевшей необходимо продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения. В итоге как только женщина совершила ряд предложенных действий, с ее банковского счета списались все денежные средства – около 250 тысяч рублей.
Известно, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU