Региональный научно-технологический центр «Долина Дона» откроется в ДГТУ

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:44:26+03:00

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На территории кампуса ДГТУ появится региональный научно-технологический центр «Долина Дона». На площади 13 тыс. кв. м будут объединены центры прикладных и технологических исследований, лаборатории коллективного пользования, научно-исследовательские организации и предприятия области. Об этом в ходе онлайн-форума сообщил ректор вуза Бесарион Месхи.

- На лабораторных и опытных мощностях центра будут созданы условия для проведения предприятиями-участниками научных и опытно-конструкторских работ, – рассказал Бесарион Чохоевич. - Мы сможем привлекать студентов и научных сотрудников к разработке реальных технологий, востребованных на рынке. Одним из направлений работы станет цифровая трансформация экономики региона. Сейчас мы занимаемся подготовкой документов проекта для подачи заявки на конкурс. Проект будет представлен правительством РО в Минэкономразвития России и Правительстве РФ.

Фото: ДГТУ.

Сообщается, что участники проекта получат существенные финансовые льготы.

Ректор ДГТУ также рассказал и о разработке конкурсной заявки Южного научно-образовательного центра мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». Его программа проектируется совместно с экспертами МШУ «Сколково», представителями образовательных, научных организаций, бизнеса и региональной власти. Участие в проекте уже подтвердили все донские вузы, а также ряд ведущих предприятий. В настоящий момент прорабатываются 15 проектов совместно флагманскими индустриальными партнерами – Ростсельмаш, Роствертол, ТАНТК им. Г.М. Бериева, АО «Каменскволокно», агрохолдинг «Степь», ПАО «ТАГМЕТ» и др.

- Цифровая трансформация социально-экономических показателей региона - наша ключевая задача, - подчеркнул Бесарион Месхи. - И оба эти проекта приведут Ростовскую область к новым качественным результатам.

Фото: ДГТУ.

Поддержал предложенный вектор развития и губернатор РО Василий Голубев.

– Системная поддержка цифровизации станет фактором ускорения динамики развития как региона в целом, так и конкретных муниципалитетов, поможет скоординировать усилия существующих на Дону научных центров, - уверен он. - Напомню, президент неоднократно говорил, что цифровое развитие является абсолютным приоритетом для всех, и мы сейчас обязаны выдержать заданные темпы работы.