Телефонный мошенник оформил на ростовчанку полумиллионный кредит

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:03:12+03:00

Еще и списал с банковской карты 60 тысяч рублей

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Какого же было изумление жительницы Ростова-на-Дону, которая узнала - на нее кто-то оформил кредит. Горожанка сразу же отправилась с этими знаниями в полицию, где рассказала, как это могло произойти.

По словам пострадавшей, однажды на ее мобильный позвонил мужчина, который назвался сотрудником службы безопасности банка, карта которого была у дамы. Он предложил ей назвать пароль из смс и номер карты, чтобы обезопасить свои сбережения. Правда, когда клиентка сделала все, что ей сказали, с карты списались 60 тысяч рублей.

- С помощью паролей, которые продиктовала женщина, подозреваемый привязал свой номер к ее мобильному банку и оформил на нее кредит, - рассказали подробности финансового преступления в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - А после перевел на свой счет около 500 тысяч рублей.

В ведомстве сообщили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU