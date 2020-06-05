2020-06-05T15:36:39+03:00
Общество

В Таганроге автоледи на иномарке сбила семилетнего ребенка

Мальчик выбежал на дорогу во время игры
ГОШЕВ Игорь
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Ребенка увезли в больницу.Ребенка увезли в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 5 июня, в городе Таганроге произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Как рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области, об инциденте стало известно около 12: 30.

- В районе одного из домов на проспекте Большом 27-летняя автоледи на KIA Sportage сбила семилетнего мальчика, - сообщили в ведомстве. - По имеющейся информации ребенок, неожиданно выскочил на проезжую часть. До произошедшего он играл с другими детьми на газоне возле дома и недалеко от места ЧП. Во время игры школьник выбежал на дорогу.

Известно, что ребенок получил травмы. На автомобиле скорой медицинской помощи, приехавшие на место медики доставили его в ближайшую больницу.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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