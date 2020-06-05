2020-06-05T15:45:18+03:00
Общество

В Таганроге преподавателя вуза осудили за взятку в 90 тысяч рублей

Женщина получила четыре года лишения свободы условно
ГОШЕВ Игорь
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За определенную сумму на отсутствие студентов во время сессии были готовы закрыть глаза.За определенную сумму на отсутствие студентов во время сессии были готовы закрыть глаза.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В городе Таганроге на скамье подсудимых оказалась заведующий кафедрой одного из вузов. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области. Специалиста обвинили в получении взятки в значительном размере. Речь шла о сумме в 90 тысяч рублей.

- По версии следствия, обвиняемая получила от студентов учебного заведения через посредника взятку на общую сумму более 90 тысяч рублей, - добавили в надзорном ведомстве. - Деньги полагались за беспрепятственную сдачу зачетно-экзаменационной сессии без ее фактической сдачи.

В итоге в отношении вузовского работника было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Однако оно оказалось условным.

Сообщается, что приговор в законную силу не вступил, и у подсудимой еще есть время его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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