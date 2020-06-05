В больнице в Ростовской области вахтовики устроили бунт и голодовку

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:52:07+03:00

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На отчаянный шаг решились десятки пациентов ковидного госпиталя, расположенного в Шахтах. Вахтовики, вернувшиеся из Якутии, оказались недовольны тем, что им продлили карантин еще на 14 дней. Возмущенные рабочие устроили голодовку. Об этом сообщается в социальных сетях.

Люди считают, что их незаконно удерживают в обсерваторе и требуют отпустить домой. Медики провели тестирование на наличие в организме опасной инфекции у вахтовиков. Тесты оказались отрицательными у большинства из них. Но в правительстве области утверждают, что выявлены положительные результаты и из-за этого было решено продлить карантин. Эта мера законна и обоснована.

Сами же вахтовики активно распространяют в социальных сетях информацию о том, что их незаконно держат в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU