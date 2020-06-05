5 Июнь 2020 2020-06-05T15:55:42+03:00

Мы узнали, какой будет погода в первые выходные лета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6-7 июня 2020: сюрпризов не будет. Если верить прогнозам синоптиков, то ростовчан ждет солнечная и не очень жаркая погода.

Так, в субботу,7 июня, воздух в дневные часы прогреет до плюс 26 градусов, будет солнечно и без осадков. При этом ветра практически не ожидается.

Уже на следующий день в воскресенье, 7 июня, станет еще жарче. Днем столбики уличных термометров поднимутся до отметки в плюс 29 градусов. При этом поднимется восточный ветер, сила которого временами будет достигать десяти метров в секунду. Дождей также метеорологи не прогнозируют.

Солнечной будет и начало следующей недели, с каждым днем будет как минимум на один градус теплее. К среде, 10 июня, будет уже плюс 33 градусов выше нуля. Все это время может обойтись без дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU