Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6-7 июня 2020: сюрпризов не будет
Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6-7 июня 2020: сюрпризов не будет. Если верить прогнозам синоптиков, то ростовчан ждет солнечная и не очень жаркая погода.
Так, в субботу,7 июня, воздух в дневные часы прогреет до плюс 26 градусов, будет солнечно и без осадков. При этом ветра практически не ожидается.
Уже на следующий день в воскресенье, 7 июня, станет еще жарче. Днем столбики уличных термометров поднимутся до отметки в плюс 29 градусов. При этом поднимется восточный ветер, сила которого временами будет достигать десяти метров в секунду. Дождей также метеорологи не прогнозируют.
Солнечной будет и начало следующей недели, с каждым днем будет как минимум на один градус теплее. К среде, 10 июня, будет уже плюс 33 градусов выше нуля. Все это время может обойтись без дождей.
ИСТОЧНИК KP.RU