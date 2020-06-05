2020-06-05T15:55:42+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6-7 июня 2020: сюрпризов не будет

Выясняем, какая погода в ближайшие выходные ждет жителей Ростова-на-Дону 6-7 июня 2020
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Мы узнали, какой будет погода в первые выходные лета.Мы узнали, какой будет погода в первые выходные лета.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6-7 июня 2020: сюрпризов не будет. Если верить прогнозам синоптиков, то ростовчан ждет солнечная и не очень жаркая погода.

Так, в субботу,7 июня, воздух в дневные часы прогреет до плюс 26 градусов, будет солнечно и без осадков. При этом ветра практически не ожидается.

Уже на следующий день в воскресенье, 7 июня, станет еще жарче. Днем столбики уличных термометров поднимутся до отметки в плюс 29 градусов. При этом поднимется восточный ветер, сила которого временами будет достигать десяти метров в секунду. Дождей также метеорологи не прогнозируют.

Солнечной будет и начало следующей недели, с каждым днем будет как минимум на один градус теплее. К среде, 10 июня, будет уже плюс 33 градусов выше нуля. Все это время может обойтись без дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор ГК «Чистый город» ответил на вопросы депутатов по строительству Мясниковского МЭОК
Колледжи Ростова: на кого пойти учиться и что нужно для поступления
Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6-7 июня 2020: сюрпризов не будет
В больнице в Ростовской области вахтовики устроили бунт и голодовку
В Таганроге преподавателя вуза осудили за взятку в 90 тысяч рублей
В Таганроге автоледи на иномарке сбила семилетнего ребенка
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Телефонный мошенник оформил на ростовчанку полумиллионный кредит
Региональный научно-технологический центр «Долина Дона» откроется в ДГТУ
У страха глаза велики: ростовчанка отдала мошенникам 250 тысяч рублей
Ростовской области заболевшим коронавирусом медработникам выплатили почти по 70 тысяч рублей
Две «болгарки» и четыре аккумулятора: В Новочеркасске обчистили одно из предприятий
В Новочеркасске мужчина угнал «семерку»
Ростовчанка заплатила 80 тысяч рублей, но кухонную мебель не получила
Мертвых дельфинов выбросило на берег Таганрогского залива
В преддверии дня рождения Пушкина ростовские актеры прочитали поэму "Руслан и Людмила"
В Ростовской области ужесточили требования к закрытым медицинским и социальным учреждениям