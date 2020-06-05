Колледжи Ростова: на кого пойти учиться и что нужно для поступления

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:08:34+03:00

Куда поступить в 2020 году? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему абитуриенты все чаще выбирают колледжи и техникумы

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Современные ученики школ все меньше хотят получат высшее образование. По данным общероссийской статистики половина школьников предпочитает уйти учиться в колледж после 9-го класса.

У этого явления много причин. Во-первых, в вузы сложнее поступить и готовиться к экзаменам нужно в три раза интенсивнее. Многие идут в колледжи потому, что в школе им учиться не интересно и хочется поскорее приступить к работе. Большая доля и тех, кто идет в колледж из-за нехватки денег на высшее образование.

У обучения в колледжах и техникумах свои преимущества. Выпускники колледжей часто получают возможность устроиться на работу сразу же после окончания обучения. Многие образовательные организации заключают договоры с конкретными предприятиями о трудоустройстве своих выпускников и студентов. Спрос на рынке труда на специалистов со средним специальным образованием постоянно растет. И всего за 3-4 года студент получает специальность, которая позволит гарантированно трудоустроиться и получать достойную оплату труда.

В Ростовской области зачисление абитуриентов ведут многие колледжи, которые располагают современной учебно-материальной базой. Обучиться современным востребованным профессиям можно в Ростовском-на-Дону железнодорожном техникуме.

На базе Университетского колледжа прикладного профессионального образования ЮФУ можно пройти обучение по специальностям финансы, информационные системы и мобильная робототехника.

Много образовательных возможностей и для детей с ограниченными возможностями. На базе РУМЦ ЮФУ можно получить современное инклюзивное образование.

Направления подготовки и особенности приемной кампании можно изучить в проекте «ЕГЭ в Ростове-на-Дону».