2020-06-05T16:08:34+03:00
Общество

Колледжи Ростова: на кого пойти учиться и что нужно для поступления

Почему абитуриенты все чаще выбирают колледжи и техникумы
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Куда поступить в 2020 году?Куда поступить в 2020 году?Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Современные ученики школ все меньше хотят получат высшее образование. По данным общероссийской статистики половина школьников предпочитает уйти учиться в колледж после 9-го класса.

У этого явления много причин. Во-первых, в вузы сложнее поступить и готовиться к экзаменам нужно в три раза интенсивнее. Многие идут в колледжи потому, что в школе им учиться не интересно и хочется поскорее приступить к работе. Большая доля и тех, кто идет в колледж из-за нехватки денег на высшее образование.

У обучения в колледжах и техникумах свои преимущества. Выпускники колледжей часто получают возможность устроиться на работу сразу же после окончания обучения. Многие образовательные организации заключают договоры с конкретными предприятиями о трудоустройстве своих выпускников и студентов. Спрос на рынке труда на специалистов со средним специальным образованием постоянно растет. И всего за 3-4 года студент получает специальность, которая позволит гарантированно трудоустроиться и получать достойную оплату труда.

В Ростовской области зачисление абитуриентов ведут многие колледжи, которые располагают современной учебно-материальной базой. Обучиться современным востребованным профессиям можно в Ростовском-на-Дону железнодорожном техникуме.

На базе Университетского колледжа прикладного профессионального образования ЮФУ можно пройти обучение по специальностям финансы, информационные системы и мобильная робототехника.

Много образовательных возможностей и для детей с ограниченными возможностями. На базе РУМЦ ЮФУ можно получить современное инклюзивное образование.

Направления подготовки и особенности приемной кампании можно изучить в проекте «ЕГЭ в Ростове-на-Дону».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор ГК «Чистый город» ответил на вопросы депутатов по строительству Мясниковского МЭОК
Колледжи Ростова: на кого пойти учиться и что нужно для поступления
Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6-7 июня 2020: сюрпризов не будет
В больнице в Ростовской области вахтовики устроили бунт и голодовку
В Таганроге преподавателя вуза осудили за взятку в 90 тысяч рублей
В Таганроге автоледи на иномарке сбила семилетнего ребенка
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Телефонный мошенник оформил на ростовчанку полумиллионный кредит
Региональный научно-технологический центр «Долина Дона» откроется в ДГТУ
У страха глаза велики: ростовчанка отдала мошенникам 250 тысяч рублей
Ростовской области заболевшим коронавирусом медработникам выплатили почти по 70 тысяч рублей
Две «болгарки» и четыре аккумулятора: В Новочеркасске обчистили одно из предприятий
В Новочеркасске мужчина угнал «семерку»
Ростовчанка заплатила 80 тысяч рублей, но кухонную мебель не получила
Мертвых дельфинов выбросило на берег Таганрогского залива
В преддверии дня рождения Пушкина ростовские актеры прочитали поэму "Руслан и Людмила"
В Ростовской области ужесточили требования к закрытым медицинским и социальным учреждениям