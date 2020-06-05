Регоператор ГК «Чистый город» ответил на вопросы депутатов по строительству Мясниковского МЭОК
Гендиректор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина приняла участие во внеочередном собрании депутатов Недвиговского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области. Одним из обсуждаемых вопросов в повестке стало строительство экологического отходоперерабатывающего комплекса.
Элла Кузьмина в своём выступлении ответила на наиболее волнующие народных избранников, жителей и представителей местной власти вопросы: удаленность комплекса от населенных пунктов, природоохранных зон и водных объектов, уровень грунтовых вод на земельном участке, изменение категории земли.
Кроме того, регоператором на заседании были развеяны домыслы о транспортировке отходов на недостроенный объект, продемонстрированы способы очистки колёс спецтехники при выезде с территории площадки временного накопления и применяемая технология при её обустройстве.
Сейчас отходы из Ростова-на-Дону и Мясниковского района отправляются на площадку временного накопления, расположенную на резервной территории МЭОКа. При ее обустройстве использовалась технология, аналогичная той, что применяется при строительстве современных полигонов ТКО. В основании площадки размещён противофильтрационный экран – геомембрана.
Ранее депутаты запрашивали у компании часть этого материала для «испытания на прочность». Как поделилась на этом заседании депутат Оксана Иванюк, изолирующий материал прошёл проверку, его свойства не изменились даже при соприкосновении с кислотами.
Также Элла Кузьмина обратила внимание, что параллельно продолжается возведение МЭОКа. Строительство первой очереди полигона планируется завершить уже в этом году, возведение автоматизированного мусоросортировочного комплекса и площадки биокомпостирования намечено на 2021-2022 годы.
- Мы всегда открыты для конструктивного диалога и готовы подробно рассказывать и показывать все этапы строительства, чтобы у жителей из-за недостатка информации не формировались домыслы, - подчеркнула генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.
В этом году в рамках дня древонасаждения планируется нарастить зелёную защитную зону вокруг МЭОКа, высадив саженцы акации, ясени, клёна. Таким образом протяженность зеленых насаждений рядом с МЭОКом может увеличиться на 2 км.