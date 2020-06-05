Регоператор ГК «Чистый город» ответил на вопросы депутатов по строительству Мясниковского МЭОК

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:23:17+03:00

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Гендиректор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина приняла участие во внеочередном собрании депутатов Недвиговского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области. Одним из обсуждаемых вопросов в повестке стало строительство экологического отходоперерабатывающего комплекса.

Элла Кузьмина в своём выступлении ответила на наиболее волнующие народных избранников, жителей и представителей местной власти вопросы: удаленность комплекса от населенных пунктов, природоохранных зон и водных объектов, уровень грунтовых вод на земельном участке, изменение категории земли.

Кроме того, регоператором на заседании были развеяны домыслы о транспортировке отходов на недостроенный объект, продемонстрированы способы очистки колёс спецтехники при выезде с территории площадки временного накопления и применяемая технология при её обустройстве.

Сейчас отходы из Ростова-на-Дону и Мясниковского района отправляются на площадку временного накопления, расположенную на резервной территории МЭОКа. При ее обустройстве использовалась технология, аналогичная той, что применяется при строительстве современных полигонов ТКО. В основании площадки размещён противофильтрационный экран – геомембрана.

Ранее депутаты запрашивали у компании часть этого материала для «испытания на прочность». Как поделилась на этом заседании депутат Оксана Иванюк, изолирующий материал прошёл проверку, его свойства не изменились даже при соприкосновении с кислотами.

Также Элла Кузьмина обратила внимание, что параллельно продолжается возведение МЭОКа. Строительство первой очереди полигона планируется завершить уже в этом году, возведение автоматизированного мусоросортировочного комплекса и площадки биокомпостирования намечено на 2021-2022 годы.

- Мы всегда открыты для конструктивного диалога и готовы подробно рассказывать и показывать все этапы строительства, чтобы у жителей из-за недостатка информации не формировались домыслы, - подчеркнула генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

В этом году в рамках дня древонасаждения планируется нарастить зелёную защитную зону вокруг МЭОКа, высадив саженцы акации, ясени, клёна. Таким образом протяженность зеленых насаждений рядом с МЭОКом может увеличиться на 2 км.