2020-06-05T17:59:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемиолог: тяжелая форма коронавируса может сделать человека инвалидом

Болезнь стремительно развивается в организме
ДЕНИСОВ ПЕТР
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При подозрении на коронавирусную инфекцию необходимо сообщить об этом в скорую. Фото: Архив КППри подозрении на коронавирусную инфекцию необходимо сообщить об этом в скорую. Фото: Архив КП
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В пятницу, 5 июня, заведующая кафедрой эпидемиологии Ростовского государственного медицинского университета РостГМУ Тамара Кондратенко провела брифинг в оперативном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

В области зафиксировано множество случаев бессимптомного течения заболевания. Люди с сопутствующими болезнями зачастую тяжело переживают COVID–19.

- В тяжелых случаях коронавирус может привести к инвалидности, - сообщила Тамара Кондратенко.

По ее словам, новый COVID-19 гораздо агрессивней уже известного врачам коронавируса. Болезнь характеризуется стремительным течение болезни, которая приводит к смерти пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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