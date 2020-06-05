Эпидемиолог: тяжелая форма коронавируса может сделать человека инвалидом
В пятницу, 5 июня, заведующая кафедрой эпидемиологии Ростовского государственного медицинского университета РостГМУ Тамара Кондратенко провела брифинг в оперативном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
В области зафиксировано множество случаев бессимптомного течения заболевания. Люди с сопутствующими болезнями зачастую тяжело переживают COVID–19.
- В тяжелых случаях коронавирус может привести к инвалидности, - сообщила Тамара Кондратенко.
По ее словам, новый COVID-19 гораздо агрессивней уже известного врачам коронавируса. Болезнь характеризуется стремительным течение болезни, которая приводит к смерти пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU