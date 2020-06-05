Эпидемиолог: тяжелая форма коронавируса может сделать человека инвалидом

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:59:47+03:00

При подозрении на коронавирусную инфекцию необходимо сообщить об этом в скорую. Фото: Архив КП

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 июня, заведующая кафедрой эпидемиологии Ростовского государственного медицинского университета РостГМУ Тамара Кондратенко провела брифинг в оперативном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

В области зафиксировано множество случаев бессимптомного течения заболевания. Люди с сопутствующими болезнями зачастую тяжело переживают COVID–19.

- В тяжелых случаях коронавирус может привести к инвалидности, - сообщила Тамара Кондратенко.

По ее словам, новый COVID-19 гораздо агрессивней уже известного врачам коронавируса. Болезнь характеризуется стремительным течение болезни, которая приводит к смерти пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU