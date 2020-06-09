2020-06-09T17:36:58+03:00
Политика

Василий Голубев решил баллотироваться на третий губернаторский срок

Действующего губернатора Дона поддержал президент России
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Василий Голубев получил одобрение Владимира Путина на планы участвовать в грядущих губернаторских выборах. Фото: donland.ruВасилий Голубев получил одобрение Владимира Путина на планы участвовать в грядущих губернаторских выборах. Фото: donland.ru
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Василий Голубев заявил о своем намерении идти на третий срок. Электоральный порыв действующего губернатора Ростовской области уже подхватил главный политик России — президент Владимир Путин — заявивший о своей поддержке.

Общение регионального губернатора с главой государства состоялось сегодня, 9 июня, и прошло в формате видеосвязи. Голубев рассказал Путину о том, как донской регион справляется с пандемией коронавируса нового типа, а также доложил о текущей социально-экономической ситуации и проектах, реализуемых в области.

Во время своего доклада Василий Голубев поднял тему предстоящих губернаторских выборов, которые пройду в сентябре этого года, и попросил Путина поддержать его.

Президента такой поворот дискуссии нисколько не удивил. Национальный лидер отметил, что под руководством Голубева донской край показывает хорошие результаты социально-экономического развития, поэтому он всецело ему доверяет.

- У вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я только желаю вам успехов, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что 63-летний Василий Голубев руководит донским регионом с 2010 года. До этого он занимал пост главы администрации Ленинского района Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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