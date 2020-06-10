В Ростовской области в год производят более 7,5 тонны мороженного

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:50:51+03:00

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10 июня – Всемирный день мороженого: лакомство, которое особенно актуально в почти сорокаградусную ростовскую жару. Как рассказали в Ростовстате, донское мороженое сейчас производится на шести предприятиях региона. Ежегодно - свыше 7,5 тысяч тонн. Так, в минувшем году, по данным статистики, произвели 7 752,6 тонн десерта.

Известно, что средняя цена за килограмм сливочного мороженого в первом квартале этого года составила 417,87 рубля. При этом донское мороженое дешевле, чем в целом по России на целых 38 рублей. Так, стограммовая порция обойдется в среднем в 41,79 рубля.

К слову, наш регион по объемам производства мороженного занимает второе место в Южном федеральном округе. При этом, спрос на мороженное несмотря ни на что растет. Так, его производство на Дону в январе-марте этого года по сравнению с тем же периодом 2019-го выросло на 26,2 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU