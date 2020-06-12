В Усть-Донецком районе Ростовской области проходит День памяти писателя Анатолия Калинина

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:29:27+03:00

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В пятницу, 12 июня, в Ростовской области отмечают День памяти писателя Анатолия Калинина, Как сообщили в правительстве региона, его творчество вспоминают в Усть-Донецком районе.

Как правило, в этот день в усадьбе Калининых в хуторе Пухляковском читают стихи и прозу писателя, выставляются его фотографии из семейного архива, презентуют переизданные произведения. Однако, из-за того, что в Ростовской области все еще действует режим самоизоляции, поэтому мероприятия будут проведены в режиме онлайн.

- Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека им. Анатолия Калинина приглашает на выставки, показы видеоматериалов и онлайн-экскурсии, доступные на официальном сайте учреждения www.ustlib.ru и в социальных сетях, - отмечено в сообщении.

Писатель Анатолий Вениаминович Калинин ушел из жизни 12 лет назад 12 июня. Он известен по роману «Цыган», а также повести «Возврата нет». По этим произведениям сняли художественные фильмы. В творческой копилке писателя есть и поэмы, очерки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU