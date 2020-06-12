Матч ФК «Сочи»-«Ростов» пройдет с участием зрителей

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:03:35+03:00

Это первая игра донской команды после пандемии

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Футбольный клуб «Ростов» через неделю, 19 июня, сыграет на выезде против «Сочи». Игра пройдет со зрителями на стадионе, об этом сообщает пресс-служба кубанского клуба.

Первый матч донского клуба после пандемии состоится на стадионе «Фишт» в 20:00.

- Администрация Краснодарского края разрешила проведение матчей спортивных команд с участием не более 10% зрителей от вместимости спортивных объектов, - отметили в клубе.

Посмотреть игру на стадионе смогут только болельщики «Сочи». Это вызвано ограничительными мероприятиями из-за коронавируса.

Стоит отметить, что футболисты в течение почти трех месяцев были вынуждены проводить домашние тренировки. Победа в этой игре важна для обеих команд. Она позволит улучшить место в турнирной таблице Чемпионата России, где желто-синие занимают пока 4-ое место.

ИСТОЧНИК KP.RU