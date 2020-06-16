Веселые покатушки: два подростка из Ростовской области за ночь угнали три автомобиля

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:21:16+03:00

Подозреваемые угнали машины и бросили их в другом дворе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Все они были угнаны в одном дворе

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Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которых подозревают в угоне трех автомобилей. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Все три преступления произошли за одну ночь. Так, с 28 на 29 апреля 2020 года во дворе одного из жилых домов Новочеркасска пропали три машины. Похищенные автомобили нашли брошенными в безлюдном месте на окраине города.

Следователи заподозрили в совершении преступления двух школьников 16 и 17 лет.

- Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело статье 166 УК РФ, - отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU