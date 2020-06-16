Веселые покатушки: два подростка из Ростовской области за ночь угнали три автомобиля
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которых подозревают в угоне трех автомобилей. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Все три преступления произошли за одну ночь. Так, с 28 на 29 апреля 2020 года во дворе одного из жилых домов Новочеркасска пропали три машины. Похищенные автомобили нашли брошенными в безлюдном месте на окраине города.
Следователи заподозрили в совершении преступления двух школьников 16 и 17 лет.
- Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело статье 166 УК РФ, - отметили в ведомстве.
Сейчас устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU