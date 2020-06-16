2020-06-16T10:21:16+03:00
Общество

Веселые покатушки: два подростка из Ростовской области за ночь угнали три автомобиля

Все они были угнаны в одном дворе
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подозреваемые угнали машины и бросили их в другом двореПодозреваемые угнали машины и бросили их в другом двореФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которых подозревают в угоне трех автомобилей. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Все три преступления произошли за одну ночь. Так, с 28 на 29 апреля 2020 года во дворе одного из жилых домов Новочеркасска пропали три машины. Похищенные автомобили нашли брошенными в безлюдном месте на окраине города.

Следователи заподозрили в совершении преступления двух школьников 16 и 17 лет.

- Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело статье 166 УК РФ, - отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24