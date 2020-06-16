Ростовские эпидемиологи назвали самые грязные водоемы

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:41:17+03:00

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Лето - время исследования водоемов на предмет их безопасности. Пробы воды в региональном Управлении Роспотребнадзора берут во всех природных бассейнах региона каждые десять дней, начиная с мая. И вот в ведомстве озвучили результаты лабораторных исследований.

- Возбудители кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были, - рассказали в Управлении. - По паразитологическим показателям все отобранные пробы воды соответствовали гигиеническим нормативам. При этом наибольшее микробное загрязнение воды было выявлено в водоемах, расположенных на территории таких городов, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов и Азовский район. Купание в загрязненных водоемах не рекомендуется.

Всего было отобрано и исследовано 62 пробы воды на микробиологические показатели, 45 проб на паразитологические и 32 пробы на санитарно-химические показатели. Число бактерий превышено в пятой части отобранных проб.

Известно, что отбор проб воды из водоёмов области на микробиологические показатели проводится ежедекадно с мая по октябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU