Ростовские торговые центры и рынки решили сэкономить на вывозе отходов под предлогом пандемии

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:28:19+03:00

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Представители одного из торговых центров, расположенного в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, обратились к регоператору по обращению с ТКО ГК «Чистый город» с просьбой сократить график вывоза отходов с 4 раз в неделю до двух раз в месяц. Данное решение обосновали пандемией, падением выручки и неполным рабочим днём.

Сотрудники компании ГК «Чистый город» в течении нескольких дней проводили «контрольную закупку» на территории этого торгового центра и увидели совершенно другую «картину».

Как оказалось, эта торговая точка после майского перерыва уже вернулась к работе. Торговые павильоны открыли, в них появились покупатели, заполнена автотранспортом прилегающая парковка.

Образуемые в результате деятельности отходы размещаются, как и прежде, в контейнеры, расположенные на территории ТЦ.

- К сожалению, некоторые представители бизнеса под предлогом пандемии пытаются сэкономить на вывозе отходов, - комментирует коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова. - И это далеко не единичный случай. Такую же проверку на соответствие предоставленной информации не прошёл рынок в Первомайском районе, который в начале июня уведомил регоператора о приостановке деятельности до конца этого месяца и нецелесообразности выставления счетов за вывоз отходов. После предоставления регоператором результатов проверки, руководство рынка пошло на взаимодействие.

Все заявки на проведение перерасчета или изменения графика вывоза отходов, поступающие от юридических лиц, проходят проверку специалистами компании. Информация о юрлицах, предоставляющих недостоверную информацию, направляется в администрацию города для контроля и принятия мер.