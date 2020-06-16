Продолжаем прием заявок на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:48:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На дворе жаркое лето. Сколько ярких кадров можно получить, просто выйдя на улицу! Вы можете прислать фотографии со своей первой прогулки после долгой самоизоляции или похвастаться новой прической, которую вы так долго хотели сделать. А, может быть, ваш сад или дачный участок – тоже повод для гордости? Присылайте фотографии с вашими любимыми растениями! Если у вас есть красивые селфи, эти фотографии тоже можно присылать.

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста. Трое участников, которые наберут в голосовании больше всего голосов, получат призы от партнера фотоконкурса.

Присылайте, голосуйте, выигрывайте!

Подать заявку и уточнить подробности можно по ссылке: https://www.rostov.kp.ru/daily/27113/4193320/

Всем удачи!