2020-06-16T13:01:10+03:00
Общество

Лайфхаки по воровству: в Ростове заблокировали сайты с советами по краже электричества

Домен внесли в реестр запрещенных
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Доступ к сайтам заблокирован для пользователей. Фото: Архив КПДоступ к сайтам заблокирован для пользователей. Фото: Архив КП
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В донской столице специалисты заблокировали сайты, на которых была размещена информация о краже электричества. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, интернет-адреса этих сайтов внесены в список доменных имен, запрещенных в России.

Во время проведения проверки специалисты обнаружили, что на интернет-сайтах была размещена информация о том, как воровать энергоресурсы «путем остановки приборов учета, а также о продаже магнитов, используемых для указанных целей». Советы по незаконной "экономии" находились в свободном доступе в интернет-сети.

В ведомстве отмечают, что теперь веб-страницы, пропагандирующие самовольное несанкционированное вмешательство в работу приборов учета коммунальных ресурсов, недоступны для пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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