2020-06-16T12:46:47+03:00
Общество

На год в колонию за взятку пограничнику отправится бизнесмен из Украины

Цена вопроса - 42 тысячи рублей
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина хотел незаконно переправить контрабандную партию грецкого ореха. Фото ПУ ФСБ России.Мужчина хотел незаконно переправить контрабандную партию грецкого ореха. Фото ПУ ФСБ России.
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В Ростовской области мужчина попытался подкупить пограничника. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ России по региону.

Известно, что инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, однако приговор вступил в законную силу только на днях. Горе-бизнесмен пытался подкупить сотрудника, который за символическую плату должен был закрыть глаза на контрабандную партию грецкого ореха, стоимостью в 600 тысяч рублей. При этом пограничнику за услуги было предложено 42 тысячи.

Однако мужчина на должностное преступление не пошел, а сообщил о подкупе своему руководству. В момент передачи денег злоумышленника задержали.

В итоге было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки, а дело было направлено в суд, который приговорил бизнесмена-искусителя к одному году лишения свободы. Его он проведет в колонии общего режима.

При этом осужденный пытался обжаловать приговор, но тот был оставлен без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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