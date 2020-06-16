2020-06-16T13:01:16+03:00
Общество

Ростовские таможенники не пустили книгу Гитлера, приплывшую на теплоходе из Украины

Экстремистскую литературу нашли в одной из кают
ГОШЕВ Игорь
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Книгу нашли в одной из кают.Книгу нашли в одной из кают.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В ростовском речном порту внимание таможенников привлекло судно, которое прибыло из Украины. И не зря. В каюте одного из членов экипажа - 19-летнего гражданина незалежной - они обнаружили книгу Адольфа Гитлера «Моя Борьба», толщиной в 704 страницы.

- Книга, признанная в России экстремистской литературой, находилась на настенной книжной полке в каюте, - сообщили в Южном таможенном управлении. - В соответствии с законодательством ЕАЭС печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, запрещены для перемещения через таможенную территорию Евразийского экономического союза.

По данному факту возбуждено сразу два дела об административных дела по факту недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений.

Как сообщил начальник таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону Виктор Кирдеев, перечень запрещенных к ввозу экстремистских материалов постоянно пополняется на основании решений судов. Согласно пункту 604 Федерального списка экстремистских материалов, решением Кировского районного суда города Уфы от 24 марта 2010 года данная книга была признана экстремистской литературой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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