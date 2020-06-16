В Ростовской области произошел пожар в 17-ти этажке
Жертв чудом удалось избежать
Спасатели потушили пожар. Фото: Архив КП
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Донские пожарные потушили огонь в 17-этажном жилом доме в Волгодонске, сообщили в региональном МЧС.
Пожар вспыхнул на балконе многоэтажки накануне на площади 5 кв.м. На месте работали шесть человек и две спецмашины
Оперативные действия спасателей помогли избежать жертв. При пожаре в многоквартирном доме никто не пострадал.
Сейчас причины вспыхнувшего возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU