В Ростовской области произошел пожар в 17-ти этажке

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:44:47+03:00

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Донские пожарные потушили огонь в 17-этажном жилом доме в Волгодонске, сообщили в региональном МЧС.

Пожар вспыхнул на балконе многоэтажки накануне на площади 5 кв.м. На месте работали шесть человек и две спецмашины

Оперативные действия спасателей помогли избежать жертв. При пожаре в многоквартирном доме никто не пострадал.

Сейчас причины вспыхнувшего возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU