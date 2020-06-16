2020-06-16T14:12:20+03:00
Общество

Онлайн-проект «Business Weekend» стартует 17 июня в Семикаракорском районе

Это бесплатный курс вебинаров по антикризисному управлению
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: центр «Мой бизнес»Фото: центр «Мой бизнес»
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В среду, 17 июня, в Семикаракорском районе начинается обучающий онлайн-проект для предпринимателей «Business Weekend». Это бесплатный курс вебинаров по антикризисному управлению бизнесом. Причем темы - самые актуальные. Это и «Меры господдержки в условиях пандемии», и «Антикризисные методы продаж», и «Эффективные инструменты маркетинга в кризис», и «Изменения в законодательстве 2020».

Известно, что проект разработан Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства (РРАПП) - оператором центров «Мой бизнес» в Ростовской области при содействии минэкономразвития региона в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ВАЖНО!

Подробная программа всех онлайн-мероприятий центров «Мой бизнес» размещена на сайте www.mbrostov.ru в разделе «Мероприятия». Участие в них бесплатное. Необходима регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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