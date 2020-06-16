2020-06-16T14:33:56+03:00
Общество

Житель Ростовской области похитил 22 тонны удобрений

Общая сумма ущерба составила около 390 тысяч рублей
ГОШЕВ Игорь
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Любителя чужого задержали.Любителя чужого задержали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Ростовской области похитил 22 тонны удобрений. Об этом в местном отделе полиции рассказал предприниматель. Инцидент случился в Багаевском районе Дона.

- Мужчина пояснил, что обнаружил поврежденную входную дверь складского помещения, а после пропажу селитры, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Общая сумма ущерба составила около 390 тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать 40-летнего подозреваемого. Оказалось, что тот взломал дверь склада и сменил замки. А в течение двух дней вывез на своем автомобиле 22 тонны вещества. Все удобрение мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит несколько лет провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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