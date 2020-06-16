2020-06-16T14:44:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону семейная пара подверглась нападению неизвестных

Добычей злоумышленников стали травматический пистолет и золотая цепочка
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
План-перехват принес результат.План-перехват принес результат.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В центре Ростова-на-Дону муж и жена стали жертвами грабителей. Инцидент произошел на одной из улиц в Ленинском районе, когда супруги проходили мимо незнакомой компании. Мужчины выпивали возле дома. А один из них позволил себе отпустить нелестный комментарий в сторону проходившей мимо женщины. Супруг не мог стерпеть обиду и вступился за свою даму. В итоге слово за слово и дело дошло до драки.

- Для самообороны пострадавший пытался достать травматический пистолет, однако злоумышленники забрали его и сорвали золотую цепь с шеи его спутницы, а затем скрылись, - рассказали в донском главке.

В итоге полицейским удалось отыскать квартет злоумышленников, их возраст от 25 лет до 31 года. Известно, что все они уже имеют за плечами судимости. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда они будут дожидаться за решеткой. А пистолет и цепочку скоро вернут хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконную микрофинансовую организацию в Ростовской области оштрафовали на 120 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по детским выплатам
Чемпионка Юлия Ефимова показала потрясающие виды Гранд-Каньона
Мужчина вместе с сим-картой получил 12 тысяч рублей бонусом
«Соцработник» похитил с карты ростовской пенсионерки 20 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону семейная пара подверглась нападению неизвестных
Житель Ростовской области похитил 22 тонны удобрений
Онлайн-проект «Business Weekend» стартует 17 июня в Семикаракорском районе
В Ростовской области произошел пожар в 17-ти этажке
Ростовские таможенники не пустили книгу Гитлера, приплывшую на теплоходе из Украины
На Дону от коронавируса скончались еще четыре человека
На год в колонию за взятку пограничнику отправится бизнесмен из Украины
Лайфхаки по воровству: в Ростове заблокировали сайты с советами по краже электричества
«Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца этого года
Продолжаем прием заявок на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»
Ростовские торговые центры и рынки решили сэкономить на вывозе отходов под предлогом пандемии
Подросток угнал в Ростове шесть автомобилей за сутки
В Ростове-на-Дону пропала 37-летняя женщина
Ростовские эпидемиологи назвали самые грязные водоемы
Веселые покатушки: два подростка из Ростовской области за ночь угнали три автомобиля
Стало известно при каких условиях в Ростове-на-Дону откроются торговые центры
Упавший с крыши здания кирпич едва не пришиб ростовчанку
Рассыпающийся на ходу автомобиль позабавил жителей Ростова