В Ростове-на-Дону семейная пара подверглась нападению неизвестных

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:44:35+03:00

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В центре Ростова-на-Дону муж и жена стали жертвами грабителей. Инцидент произошел на одной из улиц в Ленинском районе, когда супруги проходили мимо незнакомой компании. Мужчины выпивали возле дома. А один из них позволил себе отпустить нелестный комментарий в сторону проходившей мимо женщины. Супруг не мог стерпеть обиду и вступился за свою даму. В итоге слово за слово и дело дошло до драки.

- Для самообороны пострадавший пытался достать травматический пистолет, однако злоумышленники забрали его и сорвали золотую цепь с шеи его спутницы, а затем скрылись, - рассказали в донском главке.

В итоге полицейским удалось отыскать квартет злоумышленников, их возраст от 25 лет до 31 года. Известно, что все они уже имеют за плечами судимости. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда они будут дожидаться за решеткой. А пистолет и цепочку скоро вернут хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU