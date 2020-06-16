«Соцработник» похитил с карты ростовской пенсионерки 20 тысяч рублей

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:10:16+03:00

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Пенсионерка из Ростова-на-Дону стала жертвой мошенника, который позвонил ей под видом социального работника. Тот сообщил, что пожилой женщине положены начисления дополнительных пенсионных выплат за работу на производстве. Речь шла о сумме в более, чем 20 тысяч рублей. Однако чтобы их получить, собеседнице необходимо продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения.

- Когда женщина совершила ряд предложенных действий, с ее банковского счета списались все денежные средства, - рассказали в донском главке.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника ищут полицейские.

- При поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, данные о картах и счетах, не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего, - предупредили в Управлении жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU