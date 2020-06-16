Мужчина вместе с сим-картой получил 12 тысяч рублей бонусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:44:12+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону пришла девушка, которая рассказала - с ее карты кто-то списал 12 тысяч рублей, при том, что никаких покупок она не совершала. Стражи порядка принялись расследовать преступление и выяснили, что злоумышленником оказался житель Зерноградского района.

Как сообщили в донском главке, 20-летний парень купил сим-карту, которая раньше была записана на ростовчанку. А когда начал устанавливать мобильные приложения, то выяснил - к ней привязан и онлайн-банк. Мужчина узнал, что на счету находятся 12 тысяч рублей, которые он тут же перевел на другой номер. А чтобы замести следы, удалил приложение.

Вот только скрыть преступление ему не удалось. Полицейские его задержали и завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU